Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi

        –Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Muhtarlar Günü kapsamında bir kahvaltı programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Amasya’nın Göynücek ilçesinde, Muhtarlar Günü kapsamında bir kahvaltı programı gerçekleştirildi.

        Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen programda, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

        Programda, yerel yönetim hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, karşılıklı sohbetler gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Kemal Şahin, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü rolü üstlendiğini ifade etti.

        Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Lokman Coşkun, SYDV Müdürü Mahmut Akbulut ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Taşova'da traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Taşova'da traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Suluova Kaymakamı Gürçam, yaşlıları ziyaret ediyor
        Suluova Kaymakamı Gürçam, yaşlıları ziyaret ediyor
        Suluova'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla doğada sağlık yürüyüşü yapı...
        Suluova'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla doğada sağlık yürüyüşü yapı...
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Amasya'da Filistin için hayır çarşısı açıldı
        Amasya'da Filistin için hayır çarşısı açıldı
        Amasya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş ve enişteleri son yol...
        Amasya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeş ve enişteleri son yol...