Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi
–Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Muhtarlar Günü kapsamında bir kahvaltı programı gerçekleştirildi.
–Amasya’nın Göynücek ilçesinde, Muhtarlar Günü kapsamında bir kahvaltı programı gerçekleştirildi.
Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen programda, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.
Programda, yerel yönetim hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, karşılıklı sohbetler gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Kemal Şahin, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü rolü üstlendiğini ifade etti.
Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Etkinliğe, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, İlçe Emniyet Amiri Onur Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Lokman Coşkun, SYDV Müdürü Mahmut Akbulut ve muhtarlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.