Göynücek'te muhtarlar için kahvaltı programı düzenlendi

Belediye Başkanı Kemal Şahin, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü rolü üstlendiğini ifade etti.

Göynücek Belediyesi tarafından düzenlenen programda, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.