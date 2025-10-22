Taşova Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Taşova Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği ilçeye bağlı Esençay köyü merkezli 5.4 şiddetinde deprem gerçekleşti deprem sonrası Taşova devlet Hastanesi 2. katında yangın meydana geldi.

Elektrikler kesilerek hastalar ve personel tahliye edildi. Kurtarılmayı bekleyen yatalak hasta ve diğer yaralıların tahliyesi için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yaralıların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kağan Coşkun Türkiye'nin doğal afetler açısından riskli bir bölge olduğuna dikkati çekerek,

“Bilindiği üzere, ilimiz ve ilçeleri 1. derece deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Hattının 50 km kuzeyinde bulunmaktadır. Tarihlere bakıldığında yıkıcı depremlerin meydana geldiği ilçemiz; nerede ne zaman ve ne ölçüde olacağı önceden bilinmeyen can ve mal kaybı ile halkımızda derin ve unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.