        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bayrak yürüyüşü yapıldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla bayrak ve meşale yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 19:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:46
        Taşova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bayrak yürüyüşü yapıldı
        Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla bayrak ve meşale yürüyüşü düzenlendi.

        İlçede Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 metre uzunluğundaki bayrak ile yürüyüş yapıldı.

        Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Bulvarı'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne bando eşliğinde yürüdü.

        Kaymakam Salih Kartal, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından emanet edildi. Bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız." dedi.

        Yürüyüşe Belediye Başkanı Ömer Özalp ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

