Taşova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bayrak yürüyüşü yapıldı

Kaymakam Salih Kartal, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından emanet edildi. Bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız." dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla bayrak ve meşale yürüyüşü düzenlendi.

