Gümüşhacıköy'de "Dijital Kamu Hizmetleri" konulu kütüphane buluşması gerçekleştirildi

Etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Bilmez ve Öğr. Gör. Burçin Alkoç, dijital kamu hizmetleri, e-Devlet uygulamalarının kullanım alanları, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurular ve vatandaşların bu sistemlerden nasıl daha etkin yararlanabileceğine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

