Merzifon Kaymakam Karaaslan, rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti

MerzifonKaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, Ertu Aydın, Sevgican ile Özel Aydın Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ni ziyaret etti.

Kurum yöneticilerinden çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Karaaslan, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini dile getiren Karaaslan, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Karaaslan’a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.