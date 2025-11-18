Taşovalı çocuklar yazdıkları mektup ve harçlıklarını Gazze'deki yaşıtlarına gönderdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Derneği tarafından başlatılan "Harçlığım ve mektubum Gazzeli kardeşlerime" projesi kapsamında ortaokul öğrencileri yazdıkları mektup ve harçlıklarını Gazzeli çocuklara gönderdi.

İlçedeki ortaokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çocuklar için yazdıkları mektupları ve harçlıklarını Dernek Başkanı Özdemir'e teslim etti.

Özdemir, "Türk milleti olarak her daim mazlumların yanında olmaya ve saf tutmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız çok güzel mektuplar yazdılar. Mısır Kahire’ye gittiğim zaman oradaki Gazzeli çocukları ziyaret etmiştim, bunun üzerine bizim çocuklar bizler ne yapabiliriz diye sorduklarında birer mektup yazıp hem de harçlıklarını gönderebilecekleri fikri ortaya çıktı. Çocuklarımızın yazdıkları güzel mektupları ve harçlıklarını Mısır Kahire'de bulunan Gazzeli çocuklara ulaştıracağız." dedi.

Ortaokul öğrencisi Devasu Gündüz ise "Gazze'deki çocuklara yardım edelim çünkü onların yerinde biz de olabilirdik. Onları kendimizin yerine kayarak yardımcı olalım." diye konuştu.