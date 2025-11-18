Habertürk
        Amasya'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:30
        
        

        M.T.B'nin (31) kullandığı 48 ARM 707 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Taşova Belediyesine ait İ.E. (57) yönetimindeki 05 HC 227 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan G.T. (30) ve F.E. (75) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

