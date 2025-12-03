Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği

        Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda temin edilen 250 adet mont ve 250 çift ayakkabı, öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’na teslim edildi.

        Öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç,

        “Her eğitim döneminde olduğu gibi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odamız olarak 2025–2026 eğitim ve öğretim yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlarımızın eksiksiz ve zamanında yapılması için büyük çaba gösterdik, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına titiz bir çalışma yürüttük" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da köy yollları asfaltlanıyor
        Amasya'da köy yollları asfaltlanıyor
        Amasya'da anneler polisten yüzme kursu istedi: "Bizim zamanımızda böyle imk...
        Amasya'da anneler polisten yüzme kursu istedi: "Bizim zamanımızda böyle imk...
        Amasya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da plastik ham madde yüklü TIR'dan 13 kaçak göçmen çıktı
        Amasya'da plastik ham madde yüklü TIR'dan 13 kaçak göçmen çıktı
        Amasya'da tırda çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı
        Amasya'da tırda çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı