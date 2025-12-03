Amasya'da 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde hazırlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda temin edilen 250 adet mont ve 250 çift ayakkabı, öğrencilere ulaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’na teslim edildi.

Öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç,

“Her eğitim döneminde olduğu gibi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odamız olarak 2025–2026 eğitim ve öğretim yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlarımızın eksiksiz ve zamanında yapılması için büyük çaba gösterdik, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına titiz bir çalışma yürüttük" diye konuştu.