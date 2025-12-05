Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 34 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe ayrıldı

        Amasya'da meslekte 34'üncü yılını tamamlayan öğretmen Ahmet Dülger, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı.

        Giriş: 05.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:54
        Amasya'da 34 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe ayrıldı
        Amasya’da meslekte 34'üncü yılını tamamlayan öğretmen Ahmet Dülger, öğrencilerinin alkışları eşliğinde emekliliğe ayrıldı.

        Son olarak Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Dülger, son dersinin ardından öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe ayrıldı.

        Duygu dolu anların yaşandığı okulda, öğrencilerinin gönüllerine dokunmuş bir öğretmenin, ardında bırakacağı izlerin ne kadar büyük olduğu görüldü.

        Öğrenciler ve öğretmenler, bahçede uzun bir sıra oluşturarak okuluna son kez gelen Dülger'i alkışladı.

        Alkışlar eşliğinde duygusal anların yaşandığı uğurlamada Dülger, “Geride sadece bir meslek değil, binlerce yürekte unutulmaz hatıralar bıraktım.” dedi.

