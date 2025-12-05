Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kutlandı

        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde çini boyama etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 05.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:07
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kutlandı
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde çini boyama etkinliği düzenlendi.

        "Sandıktan Sanata: İlk Kadın Milletvekillerimiz" temalı etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin eşi Selin Sevindi, Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın eşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in eşi Tülin Yiğit, kurum kuruluş müdürleri ve siyasi partilerin kadın temsilcileri katıldı.

        Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, günün anlam ve önemine binaen kadınların ürettiği çini sergisi düzenlediklerini söyledi.

        Şişik, "Bu etkinlikle kadının gücünün hem ülkemize hem ilimize çok büyük katkı sunmasının farkındalığını oluşturmak istedik." dedi.

        Etkinliğe katılan moda tasarımcısı Elif Kılıç ise şunları dile getirdi:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 18 kıymetli kadın vekilimizi yad etmek için buradayız. Bu, bizim için çok kıymetli. Çünkü çok çok gelişmiş olduklarını iddia eden ülkelerden çok daha öncelikle bu haklara sahip olmak, Türk kadını adına gerçekten büyük onur olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden mümkün olduğu kadar bu tarz kıymetli etkinliklere katılımı çok kıymetli buluyorum."

        Program, 18 kadın milletvekilinin isminin yazdığı çinilerin boyanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

