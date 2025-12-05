Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu

        Amasya'da protokol üyeleri ve ampute basketbol takımı arasında basketbol maçı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da protokolle dostluk maçında kazanan "engelli bireyler" oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da protokol üyeleri ve ampute basketbol takımı arasında basketbol maçı yapıldı.

        22 Haziran Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen maçta, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyelerinin bulunduğu takım karşı karşıya geldi.

        Heyecanlı ve rekabet halinde geçen müsabaka dostluk içinde biterken, kazananı da ampute basketbol takımı oldu.

        Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere, engellilere karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Engelliler için yeni eğitim branşlarını devreye soktuklarını, sosyal yaşamlarını ve gösterdikleri azim ile çabayı geliştirmek için de uğraş verdiklerini aktaran Vali Bakan, şunları kaydetti:

        "Gümüşhacıköy ilçemizde tekerlekli sandalyede basketbol oynayan çok güzel arkadaşlarımız vardı. Biz de onlarla bir araya geldik bugün. Amasya protokolü, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, il başkanlarımız hepsi burada. Çok güzel bir zaman geçirdik Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda. Onlarla bir olduk, beraber olduk, heyecanlarını paylaştık."

        Ampute Basketbol takımı oyuncusu Satu Kılıçarslan ise "Valimiz Önder Bakan aracılığıyla buraya davet edildik. Sağ olsun, güzel bir maç yaptık kendileriyle, güzel bir ortam oldu. Hiç kimse düşünmesin ki ben engelli olamam diye. Her canlı, bir birey bir engelli adayıdır, unutmayalım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Amasya'da 34 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe a...
        Amasya'da 34 yıllık öğretmen öğrencilerinin alkışları arasında emekliliğe a...
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kut...
        Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kut...
        Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi ile görüştü
        Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi ile görüştü
        Amasya'da riskli kaya parçaları sökülerek yola düşürüldü, hummalı çalışma d...
        Amasya'da riskli kaya parçaları sökülerek yola düşürüldü, hummalı çalışma d...
        Amasya'da şehrin göbeğinde köpek ve kediler ölü bulundu
        Amasya'da şehrin göbeğinde köpek ve kediler ölü bulundu
        Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız Amasya'da ziyaretlerde bulundu
        Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız Amasya'da ziyaretlerde bulundu