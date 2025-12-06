Amasya'da emniyet ve jandarmaya teslim edilen 71 araç hizmete alındı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına kazandırılan 71 aracın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Çelebi Mehmet Kent Meydanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin kentte yaşayan vatandaşların huzur ve emniyetinin teminatı olduğunu söyledi.

Araçların hayırlı olmasını temennisinde bulunan Bakan, "Bu doğrultuda görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye daima gayret ettiniz." dedi.

Bakan, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman bu çalışmalarınızda yanınızda olmaya, başarılarınızı ödüllendirmeye gayret ettik. Her başarı bir sonraki başarının daha büyük bir kademesi olarak karşımıza çıktı. Bir yarış halinde olduğunuzu da ben açık bir şekilde görüyorum ve bunu her şartta destekliyorum. Bu vesileyle emniyet ve jandarma teşkilatımızın bünyesine kazandırılan 71 aracımızın, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."