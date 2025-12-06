Amasya'nın tarihi mekanları aydınlatılacak

Amasya’da, "Harşena Dağı ve Yalı Boyu’nda Tarihi Mirası Aydınlatma Projesi"nin lansmanı gerçekleştirildi.

Amasya’nın tarihi Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Harşena Dağı’na 2012 yılında yapılan aydınlatmanın ekonomik ömrünü doldurması üzerine, yeni yapılacak aydınlatma projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, kentteki bir otelde yapılan lansmanda yaptığı konuşmada, Amasya'nın şiir gibi bir şehir olduğunu söyledi.

Şehri ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan, "Amasya şehir merkeziyle ilgili bu aydınlatma projesi gerçekten şehrimizi diğer şehirlerden farklılaştıracak. Tarihi sokakları daha da anlamlı kılacak bir proje olacak. Projenin Amasya'ya çok önemli katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da bu proje ile turizm alanında yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehre olan ilgisini artıracağını dile getirerek, "Ekonomik açıdan şehrimize katma değer sunmasını hedeflemekteyiz. Tanıtımını gerçekleştirmekte olduğumuz aydınlatma projesi şehrimiz için sadece bir ihtiyaçtan öte şehrimizin kimliğine katacağı önemi ve değeri yansıtmaktadır." diye konuştu.