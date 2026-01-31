Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da otomobilin duvara çarpması kamerada

        Amasya'da bir otomobilin duvara çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:58
        Amasya'da otomobilin duvara çarpması kamerada
        Amasya'da bir otomobilin duvara çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nden çıkan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kaldırımı aşarak Amasya Valiliğinin duvarına çarptı.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

