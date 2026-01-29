Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da Müslüman oldu

        Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak "Amna" ismini aldı.

        Giriş: 29.01.2026 - 18:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:43
        Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya'da Müslüman oldu
        Alman vatandaşı Anna Lambertz, Amasya İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olarak "Amna" ismini aldı.

        Amasya İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, törende Amna'ya İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında bilgi verdi.

        Yapılan bilgilendirmenin ardından Anna, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Şener, Amna'ya ihtida belgesi, Kur’an-ı Kerim ve İslam’a dair temel bilgileri içeren çeşitli kitaplar hediye etti.

        İslam'ın barışın, adaletin, merhametin ve tevhidin dini olduğunu belirten Şener, İslam'ın ayrıca tüm insanlığa hitap eden evrensel mesajlar taşıdığını vurguladı.

