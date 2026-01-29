Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Azem Akay (58) idaresindeki 35 AFB 021 plakalı kamyonet, Arpaderesi köyü mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

        Aracı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki yangın Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Alman Anna, Amasya'da Müslüman oldu
        Alman Anna, Amasya'da Müslüman oldu
        Taşova Belediye Başkanı Özalp'in babası vefat etti
        Taşova Belediye Başkanı Özalp'in babası vefat etti
        Amasya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Amasya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun'dan Gümüşhacıköy'de ev ziyareti
        AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun'dan Gümüşhacıköy'de ev ziyareti
        Amasya'da Aralık ayında bin 3 konut satıldı
        Amasya'da Aralık ayında bin 3 konut satıldı
        Engelli evlatlarına ömrünü adayan anne
        Engelli evlatlarına ömrünü adayan anne