Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Azem Akay (58) idaresindeki 35 AFB 021 plakalı kamyonet, Arpaderesi köyü mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, kamyonet yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.