        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Taşova Belediye Başkanı Özalp'in babası vefat etti

        Amasya'da, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'in 86 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalp'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:04
        Taşova Belediye Başkanı Özalp'in babası vefat etti
        Amasya'da, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'in 86 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalp'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gören Mustafa Özalp, gece evinde yaşama veda etti. Özalp'in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.


        Özalp'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Destek köyünde defnedildi.

        Cenazeye Özalp'in ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

