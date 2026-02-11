Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.





Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

