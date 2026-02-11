Amasya'da biyogaz tesisinde zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı
Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çalışan 3 kişi metan gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.