Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy'de Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

        Gümüşhacıköy ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Teğmen Ahmet Çıtak İlkokulu tarafından Arap Dede mevkisinde düzenlenen etkinlikte 250 fidan toprakla buluşturuldu.


        Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, "Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için öğrencilerimizle birlikte fidan dikmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Deniz Yazar ve Kadir Tabik de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
