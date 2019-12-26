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Amasya’da hayata geçirilen OKA destekli 21 projenin tanıtımı gerçekleştirildi

İHA

Amasya'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm alanlarındaki 21 projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya’da hayata geçirilen OKA destekli 21 projenin tanıtımı gerçekleştirildi

Amasya'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm alanlarındaki 21 projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Saraydüzü Kışla Binası ve Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi’ndeki programa, OKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Baro Başkanı A. Melik Derindere, İlçe Kaymakamları, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.
Vali Varol, “Dönem başkanlığını yürüttüğüm, yönetim kurulu başkanı olduğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın tarihindeki en büyük mali destek programını oluşturan o yönetim kurulunun bir üyesi, mensubu ve başkanı olarak toplam yaklaşık 36 Milyon TL’lik bir fonu bölgemize sağlamanın ve bunun sonucunda harika projelerin 4 ilimizde ortaya çıkmasına vesile olmanın verdiği gururu yaşıyorum” dedi.
Destek programının hazırlığına 2019 yılının ilk aylarında başlandığını ve kullanabilecek kaynağın miktarını mümkün olduğu kadar üst düzeyde tutabilmek için çok büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Vali Varol, “Sunduğumuz 31 projenin 21 tanesi finanse edildi. Her biri ilimizin çok önemli bir değeri diyebileceğimiz bir konuya doğrudan müdahale ediyor. İlimizin coğrafi olarak dört bir yanına dağılmış projelerimiz var. Bunlar tamamı önemli noktalara, tam bizim ihtiyacımız olan alanlara hitap edecek ve ilimize çok büyük katkılar sağlayacak projeler” diye konuştu.
Proje koordinatörleri tarafından oluşturulan projelere ilişkin detaylı sunum gerçekleştirilen programda konuşma yapan Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da başta Vali Varol olmak üzere projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan yöneticileri ve görevlileri tebrik ettiler.
Uygulanacak projeler şunlar;
Amasya Kalesi Surlarının Onarımı ve UNESCO Dünya Mirasına Hazır Hale Getirilmesi, Eski Kılıçarslan İlkokulu’nun Restorasyonu ve Amasya Şehir Müzesi’nin Kurulması Projesi, Amasya Tarihine Sanal Yolculuk (ATAYOL), Amasya Saraydüzü Kışla Merkezi Onarımı ve Kent Araştırmaları Merkezi Açılması, Amasya Belediyesi Yeni Alemde Bir Çoban Gönüllerin Sultanı Serçoban, Boraboy Gölü Tabiat Parkı Seyir Terasları, Yüzer İskele ve Macera Parkı Uygulama Projesi,
Hububatın Tarladan Üretici ve Tüketiciye Yolculuğu Merzifon Ziraat Odası, TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi / YHKB, Lavanta Yetiştiriciliği Demonstasyon ve Eğitim Bahçesi, Göynücek Bamya Üreticileri Kooperatifi ve Bamya İşleme ve Paketleme Tesisi Kurulması Projesi, Kovanları Güçlendirme Projesi / AMESİA, Gümüşhacıköy Çalışıyor Üreticilerimiz Kazanıyor, Çeltik Kurutma Makinesi Alımı Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü.
Yenilikçi Eğitimle Aydınlık Geleceğe, Mesleki ve Teknik Eğitimde Modern Eğitime Geçiş Modeli Olarak FABLAB, Eğitimi Simülatörlerle Donatıyoruz / Merzifon, Suluova Fatih MTAL Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Atölyesinin Modernizesi; Eğitim Kalitesi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Dalı Yenilenebilir Enerjili Atölye Altyapı Kurulumu Projesi / Gümüşhacıköy, Mutfak Sanatkarları Akademisi, Kodla Göynücek, OKA ile El Ele Nitelikli Eğitime.

AMASYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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