Taşova Atatürk Ortaokulu atletizme damga vurdu

Taşova Atatürk Ortaokulu bu yıl da 1.’liği kimseye bırakmadı.

Amasya da yapılan okul sporları puanlı atletizm dalında son 6 yılda olduğu gibi bu yıl da Taşova Atatürk Ortaokulu damga vurdu. Bu yıl elde edilen birincilikle 7 yıl üst üste birinci olan Taşova Atatürk Ortaokulu yapılan müsabakalar sonucunda yıldız erkekler il birincisi, yıldız kızlar il birincisi, küçük erkekler il ikincisi oldular.

Son altı yılda olduğu gibi bu yıl da liderliği elinde tuttuklarını belirten Taşova Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Okan Aydın, “Öncelikle bu başarıda emeği geçen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Atletizm serüvenimiz 7 yıllık bir başarıyla devam ediyor. 7 yıldır çeşitli kategorilerde birinci oluyoruz bölgede ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben buradan bu başarının gelmesinde en büyük emek ve pay sahibi olan öğrencilerimi tek tek kutluyorum ve tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde daha iyi basamaklarda görmek istiyorum. Hedefleri milli takım olsun" dedi.

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