Kesmekaya açıkladı: Taşınması planlanan cezaevinin yerine vizyon proje

Amasya’da Helvacı Mahallesi’nde bulunan cezaevinin yerinde vizyon bir projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nin uygun bir başka yere taşınması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, boşaltılacak alanı ise şehre yakışan vizyon bir proje ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Helvacı Mahallesi’nin yeni hizmete açılan çevre yolu ile birlikte şehrin vitrini konumunda olduğunu ve yeni vizyon projenin de buna yakışacak şekilde olmasını arzuladıklarını değerlendiren Kesmekaya, “Helvacı Mahallemize ve şehrimize yeni bir yüz ve değer katacak olan projemizin en yakın zamanda gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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