GÜMYAD’dan Başkan Sarı’ya destek teşekkürü

Gümüşhacıköy İlçe ve Köyleri Yardımlaşma Derneği (GÜMYAD) Derneği Başkanı Av. Sadiye Çelik, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya derneklerine olan desteği dolayısıyla teşekkür etti.
Engelliler, yardıma muhtaç aileler ve üniversite öğrencilerine yönelik destek faaliyetleri sürdüren derneğin bu kapsamda geçen hafta İstanbul’da Gümüşhacıköy tanıtım günleri etkinliği gerçekleştirdiğini belirten GÜMYAD Başkanı Çelik, Belediye Başkanı Sarı’ya bu zamana kadarki katkıları dolayısıyla şükranlarını iletti.
Başkan Sarı, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.