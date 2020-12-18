Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu

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Amasya’da yapılan kaçak kazıda Roma döneminden kalma yaklaşık 1800 yıllık erzak küpü paramparça oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Merkez İlçe Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek il merkezine bağlı Dadı köyü kırsalında sonucu kaçak kazı yaptıklarını belirledikleri 4 şahsı yakaladı. İncelemede bir kısmı toprağa gömülü haldeki erzak küpünün kazıda paramparça edildiği belirlendi.

Kazıda kullanılan aletlere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

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