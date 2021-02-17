Kardan yolu kapanan diyaliz hastasının imdadına paletli ambulans yetişti

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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´nın Hamamözü ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Omarca köyünde rahatsızlanan diyaliz hastası Türkan Topçu (77), paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Hamamözü ilçesine bağlı Omarca köyünde yaşayan diyaliz hastası Türkan Topçu, rahatsızlandı. Yakınları, Topçu´yu kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek istedi ancak yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Topçu ailesinin evine paletli ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Topçu, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Türkan Topçu´nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Hamamözü Serap Şerife KARA

2021-02-17 18:03:23



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