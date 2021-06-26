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DSİ, Amasya’nın verimli topraklarına bereket katıyor DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: “Amasya’da toplam 494 bin 060 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılıyor”

İHA

DSİ, Amasya’nın verimli topraklarına bereket katıyor DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: “Amasya’da toplam 494 bin 060 dekar tarım arazisinde sulu tarım yapılıyor”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış yaşanıyor. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılıyor.
DSİ’nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten DSİ’nin Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı Sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız” dedi.
Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğuna değinen Genel Müdür Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte olduğunu söyledi.
Bu kapsamda Amasya’da 26 Nisan 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 494 bin 060 dekar tarım arazisi sulanmakta olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, ilde toplam 494 bin 060 dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 705 Milyon 100 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.
Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyen Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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