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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Valiliği’nden tatil yolunda aşı ve çay molası

İHA

Amasya Valiliği’nden tatil yolunda aşı ve çay molası

Amasya Valiliği, Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine yolculuk edenler için yol kenarında aşı ve çay molası noktası oluşturdu.
AmasyaSamsun karayolundaki polis kontrol noktasına gelenlere aşı olup olmadıkları soruluyor. Aşılarını olmayanlar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid19 aşılarını yaptırıyor. Dinlenip polislerin çay ve dondurma ikramından sonra yollarına devam ediyor. Seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele için aşı yaptırmalarının önemine vurgu yaptı.
Aşı yaptırmayan vatandaşları aşılama çadırına yönlendiren Vali Masatlı, “Mola sizden aşı ve çay bizden sloganıyla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Salgının üstesinden gelmek için, toplumsal bağışıklığı oluşturmamız bakımından da aşıyı yaygınlaştırmamız lazım” dedi.
Kentte hedef nüfusun yüzde 74,26’sının aşılanmış durumda olduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Çok kısa bir zaman sonra Amasya’mız aşı haritasında İç Anadolu ve Karadeniz’in mavi illerinden bir tanesi olacak. Belki de ilk ili olacak” diye konuştu.
Sürücülere trafik kurallarına dikkat etmelerini tavsiye eden Masatlı, salgının yayılım hızının ada artmaması için bayramda maske, mesafe ve temizliğe önem göstermeyi sürdürmelerini de istedi.
Ankara’dan Samsun’a seyahat eden Atilla Karamollaoğlu, pankartı görmeleri üzerine ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi. Antalya’dan Artvin’e yolculuk eden Oya Kaya da Amasya Valiliği’ne teşekkür etti.
Vali Masatlı'ya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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