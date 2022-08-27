Kaybolan Alzheimer hastasını jandarma buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan Alzheimer hastasını jandarma buldu

DHA

Kaybolan Alzheimer hastasını jandarma buldu


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'nın Göynücek ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Aslan Cansız (66), jandarma tarafından bulundu.
Göynücek ilçesi Damlaçimen köyünde yaşayan Alzheimer hastası Aslan Cansız, dün evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen aramada, Aslan Cansız evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arazide jandarma tarafından bulundu. Susayan Cansız'a, jandarma ekipleri su verdi. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Aslan Cansız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Göynücek
2022-08-27 11:45:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık ...
KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 kişiyi de istihdam ediyor
YEREL HABERLER KOSGEB desteğiyle "hamur işi" yapan girişimci, 6 ...
OKA'dan Amasya'da 5 projeye destek
YEREL HABERLER OKA'dan Amasya'da 5 projeye destek
Taşova'da ilçe güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Taşova'da ilçe güvenlik toplantısı yapıldı
Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Amasya'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.