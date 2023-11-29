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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Amazon'dan yeni üretken yapay zeka - Teknoloji Haberleri

        Amazon'dan yeni üretken yapay zeka

        Amazon Web Services (AWS), yeni üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q'yu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:25
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        Amazon'dan yeni üretken yapay zeka
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        Amazon Web Services (AWS), Las Vegas’ta düzenlenen AWS re:Invent 2023 etkinliğinde yeni tür üretken yapay zeka (AI) destekli asistanı Amazon Q’yu duyurdu.

        Amazon Q'nun, özellikle yapılan işlere ve müşterilerin işlerine göre özelleştirilebileceği ve sorulara hızlı yanıtlar alınabilmesini, içerik oluşturulmasını, herhangi bir konuda harekete geçilmesini destekleyerek bu bilgilerin müşterinin bilgi depoları, kodları ve kurumsal sistemleri arasında paylaşılmasını da sağlayacağı vurgulanıyor.

        ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARINA DESTEK

        Amazon Q, şirketlerin çalışanlarına görevlerini kolaylaştırmak, karar alma ve problem çözmeyi hızlandırmak ve iş yerinde yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmek için bilgi ve tavsiyeler sunuyor. AWS’in kurumsal müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı Amazon Q, kuruluşun mevcut kimliklerine, rollerine ve izinlerine göre etkileşimlerini her bir kullanıcı özelinde kişiselleştirebiliyor. Temel modellerini eğitmek için hiçbir zaman ticari müşterilerin verilerini kullanmadığı için de güvenli bir platform sunan AmazonQ, ön izleme aşamasında kullanıma sunuldu.

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        AWS Veri ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Dr. Swami Sivasubramanian, konuyla ilgili olarak, “Üretken yapay zeka, insanların bilgi arama ve yeni fikirler keşfetmeden uygulama yazma ve oluşturmaya kadar her işi yapış biçimini yeniden şekillendirecek teknolojik bir değişimi teşvik etme potansiyeline sahip. AWS, amaca yönelik olarak oluşturulmuş altyapı, araçlar ve uygulamalar da dahil olmak üzere üç seviyede çözümlerle müşterilerinin üretken yapay zekadan yararlanmasına yardımcı oluyor. Amazon Q, AWS'in karmaşık, pahalı teknolojileri her büyüklükteki ve teknik beceriye sahip şirket için erişilebilir hale getirme geçmişini temel alıyor. Veri öncelikli yaklaşımımız ve en baştan itibaren kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik sunmamızla Amazon Q, müşterilerimizin faaliyetlerine üretken yapay zekayı entegre edebilmelerini sağlıyor. İster AWS üzerinde, ister yerleşik veri ve sistemler üzerinde çalışıyor olsunlar, Amazon Q her kuruluş için yeni üretken yapay zeka temelli olanaklar sunuyor” ifadelerini kullandı.

        "KRİTİK SORULARA ANLIK CEVAPLAR VEREBİLİYOR"

        BMW Group Veri Mühendisliği ve Analitik Danışmanı Christoph Albrecht da BMW ekipleri olarak müşterilerimizin beklediği seviyedeki deneyimleri sunabilmek için veriyi hızlı bir şekilde ele almaları ve yorumlamaları gerektiğini vurgulayarak, “Yeni Amazon Q in QuickSight, analistlerimizin gösterge panellerini günler değil, saatler içerisinde kurmasını sağlıyor. Kurumsal müşterilerimiz tarafında ise daha büyük bir etki görüyoruz; Amazon Q in QuickSight, kritik sorulara anlık cevaplar verebilmesi sayesinde organizasyonumuzun en üst seviyesindeki kritik kararların bile daha hızlı verilmesine yardımcı oluyor. ‘Hikayeler’ özelliği ise hızlı bir şekilde içgörülü, profesyonelce formatlanmış hikayeler oluşturmamızı mümkün kılarak, kurul toplantılarında işlerin nasıl gittiğini daha iyi açıklamamızı sağlıyor. Amazon Q in QuickSight, talepkâr ekiplerimizin hızlıca net yanıtlar almaları için ihtiyacımız olan yüksek performanslı yakıtı temsil ediyor.”

        ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA ÜZERİNDEN ERİŞİM

        Müşterilerin, Amazon Q’ya AWS Management Console, kendi geliştirdikleri ortamlar, Slack veya diğer üçüncü taraf uygulamalar üzerinden, etkileşimli arayüz ile erişebileceği de AWS tarafından açıklandı. AWS Well-Architected Framework, başarı örnekleri, dokümantasyon ve çözüm uygulamaları alanlarındaki modeller konusunda uzman olan Amazon Q, müşterilerin yeni hizmet ve kabiliyetleri keşfetmelerine, hızlı başlangıçlar yapmalarına, yeni teknolojileri öğrenmelerine, sorun çözmelerine, uygulamalarını güncellemelerine ve daha fazlasına yardımcı oluyor. Müşteriler, AWS’in kabiliyetleri hakkında sorular sorarak kesin yanıtlar alabildikleri gibi AWS hizmetlerinin nasıl çalıştığını araştırabiliyor ve kendi işlerine en uygun servisi tespit edebiliyor. Amazon Q, soruya göre alıntılar ve kaynak bağlantılar sunan kısa ve öz yanıtlar verebiliyor. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olanlar istedikleri kadar ek soru sorabiliyor, kendi işlerine en uygun seçeneği tespit edebiliyor ve başlangıç için gerekli adımlardan oluşan bir taslağa erişebiliyor.

        40'TAN FAZLA UYGULAMAYI DESTEKLİYOR

        Müşteriler, şirket verilerini, bilgilerini ve sistemlerini Amazon Q’ya bağlayabilir, böylece Amazon Q, her şeyi sentezleyerek çalışanların problem çözmelerine, içerik üretmelerine ve farklı konularda harekete geçebilmelerine yardımcı olacak kişiselleştirilmiş destek sağlıyor. Aralarında Amazon S3, Dropbox, Confluence, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow ve Zendesk bulunan popüler veri kaynakları için 40’tan fazla uygulamanın yanı sıra şirket içi intranet, wiki, işletim kitabı ve daha fazlasıyla bağlantıyı destekleyen Amazon Q, bağlı olduğu tüm bilgileri sentezledikten sonra ve müşteri kendi asistanını kullanmaya hazır olduğunda, çalışanların şirketin mevcut doğrulama sistemini kullanarak erilebileceği bir web uygulaması oluşturuyor. Amazon Q aynı zamanda, blog yazısı oluşturmak, belgeleri özetleme, e-posta taslağı oluşturma ve toplantı akışı oluşturma gibi görevlere yardımcı olarak günlük iletişimi kolaylaştırıyor. Çalışanlar Amazon Q’yu ayrıca Jira, Salesforce, ServiceNow ve Zendesk gibi popüler sistemlerdeki görevlerini tamamlamak için de kullanabiliyor.

        Amazon Q, müşterisinin sağladığı kaynaklar ve bilgiye sadık kalan yanıtlar ve içgörüler sağlıyor ve müşteriler, bir konuyu bütünüyle engellemek ve anahtar kelimeler kullanarak hem soru hem tamamlanmış yanıtları filtrelemek için ek yönetim kontrollerini kullanabiliyor. Yöneticiler ayrıca belirli yanıtları belirli çalışanlar veya veri kaynakları özelinde sınırlayabiliyor.

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