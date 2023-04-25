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Amazon Prime ne kadar oldu? 2023 Amazon Prime yüzde kaç zamlandı?

Dünyaca ünlü medya platformu Amazon, fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Tüm dünyada ve yurt genelinde hatırı sayılır bir kullanıcı sayısına sahip olan teknoloji şirketinin ne kadar olduğu ve yüzde kaç zam yaptığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Amazon Prime ne kadar oldu? 2023 Amazon Prime yüzde kaç zamlandı?

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    AMAZON PRIME YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

    Amazon Prime üyeliğine yüzde 394 zam geldi.
  • Amazon Prime ne kadar oldu? 2023 Amazon Prime yüzde kaç zamlandı?

    AMAZON PRIME NEDİR?

    Amazon Prime, Amazon müşterilerine ayda 39 TL karşılığında bedava ve hızlı kargo, Amazon Prime Video ile ödüllü film ve dizi platformu, Prime müşterilerine özel fırsatlar, Prime Gaming ile her ay ücretsiz oyunlar, Twitch.tv kanalı aboneliği ve daha birçok fırsat sunan bir Amazon hizmetidir.
  • Amazon Prime ne kadar oldu? 2023 Amazon Prime yüzde kaç zamlandı?

    Amazon Prime'ı 1 ay boyunca ücretsiz denenebiliyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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