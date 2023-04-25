AMAZON PRIME NE KADAR OLDU?

AMAZON PRIME NEDİR?



Amazon Prime, Amazon müşterilerine ayda 39 TL karşılığında bedava ve hızlı kargo, Amazon Prime Video ile ödüllü film ve dizi platformu, Prime müşterilerine özel fırsatlar, Prime Gaming ile her ay ücretsiz oyunlar, Twitch.tv kanalı aboneliği ve daha birçok fırsat sunan bir Amazon hizmetidir.