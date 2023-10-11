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        Haberler Televizyon Amazon Prime Video başarılı HBO dizilerini bünyesine katacak! İşte Amazon'a gelecek diziler

        Amazon Prime Video başarılı HBO dizilerini bünyesine katacak! İşte Amazon'a gelecek diziler

        Son dönemlerde çıkış yapan Amazon Prime Video başarılı HBO dizilerini bünyesine katmaya karar verdi. Dizilerin ne zaman Amazon Prime Video'da yayınlanacağı da belli oldu. İşte Amazon'a gelecek HBO dizileri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:56
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        1

        SUCCESSİON

        Jesse Armstrong tarafından yazılan Amerikan satirik kara komedi ve drama dizisi 2018 yılında HBO'da gösterime girdi. Primetime Emmy En İyi Drama Dizisi Ödülü'nü alan Succession'nın 1. sezonu 29 Ekim 2023, 2. sezonu Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da yayına girecek.

        2

        SEX AND THE CİTY

        ABD yapımı televizyon dizisi Sex And The City, Aralık 2023 tarihinden itibaren Amazon Prime Video'dan izlenebilecek.

        3

        CHERNOBYL

        Beş bölümlük tarihi drama türündeki dizi, 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren Amazon Prime'da yayınlanacak.

        4

        EUPHORİA

        Başrollerinde Zendaya ve Sydney Sweeney'in yer aldığı dizi 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

        5

        GAME OF THRONES

        2011 ve 2019 yılları arasında HBO'da yayınlanan Game Of Thrones dizisinin ilk 4 sezonu 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren Amazon Prime'da olacak. Son 4 sezonu Kasım 2023 tarihinden itibaren yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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