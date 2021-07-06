Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy, Jeff Bezos'un elit liderlik grubu "S-takımı"nın üyesiydi. Harvard İşletme Fakültesi mezunu Jassy, 1997 yılında Amazon’da çalışmaya başlamış ve Amazon Ağ Hizmetleri’ni (AWS) kurarak milyonlarca kişinin kullandığı bir bulut platformu haline getirmişti. Teknik ayrıntılara hakim olmasıyla bilinen Jassy’nin bu göreve gelmesi Amazon’un internet hizmetlerine verdiği önemin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ANDY JASSY KİMDİR?

1967'de New York doğumlu olan Andy Jassy, carsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde yapan Jassy, 1997 yılında İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı çok geçmeden Amazon'da çalışmayan başlayan Andy Jessy, şirketin ilk çalışanlarından biri oldu. Bir süre çalıştıktan sonra işiçi pozisyon değiştiren Jessy, Jeff Bezos tarafından bulut teknolojilerini araştırmakla görevlendirildi.

2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi kurdu.Jassy, Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi etti.2016 yılında 36,6 milyon dolar kazandı.Jassy, AWS'nin rakibi olan Oracle'a yönelik eleştirilerinde açık sözlü olması ile tanınıyor.