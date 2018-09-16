Ambalaj sektöründen 6 ayda 539 milyon dolarlık katkı

Türkiye ambalaj sektörü, 2018 yılı 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 17 arttı. İlk ayda 6 ayda ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 ve değer olarak yüzde 13 yükseldi. Sektör, 2018 yılının ilk 6 ayında 539 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek, cari açığa pozitif katkıda bulunmaya devam etti. Toplam ambalaj ihracatında ise ilk 5 ülke değer bazında,Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail oldu. Ambalaj türüne göre toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise plastik ambalajlar yüzde 65’lik payla birinci sırada, yüzde 24 ile kağıt/karton ambalajlar ikinci sırada yer aldı.

Sektörün ilk 6 aydaki başarısını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ülkemizin ihracatı 2018 yılında da aylık ortalama yüzde 12’lik bir büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki mevcut ekonomik şartları dikkate aldığımızda, her geçen gün daha çok ihracat yapmamız gerektiğini gözlemliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefiyle hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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