Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın kazananları belli oldu. Ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin projeleri, 3 Temmuz 2019 tarihinde toplanan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birinci, İkinci, Üçüncü, Mansiyon ve Sertifika sıralaması ise 23 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak olan törenle açıklanacak.
ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI
Türkiye'nin önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği, öğrencilere hayallerini tasarımlarına yansıtma olanağı sağlıyor. Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, “Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençler, hedeflerine inanmalı ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalılar. Ayrıca yarışmamızda başarıya ulaşan öğrenciler, yılda 12 ay burs almaya da hak kazanırken, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler. Geçen yıl düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 13 öğrenci projesi AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. Dünya genelinde yüzlerce katılımın olduğu yarışmalardan AsiaStar’dan 6, WorldStar Student’dan ise Türkiye 2 Mansiyon 11 Sertifika ödülü ile dönerek, ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça ülkemiz, Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek” dedi.
YARIŞMADA İLK ÜÇE GİRENE ÖĞRENİM BURSU
Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller hakkında açıklamada bulunan Zeki Sarıbekir, “23 Ekim 2019’da, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek” dedi.
İşte kazanan projeler:
PROJE ADI
AD-SOYAD
ÜNİVERSİTE-BÖLÜM
Ahtapot Sıvı Sabun
Burak Karabay
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı
Grab&Go
Fatma Melis Çalkıvık
Özyeğin Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Heinz Acı Sos Ambalaj Tasarımı
Emine Akdoğan
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı
Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı
Mücahit Hilmi Yaman
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi- Grafik Tasarım
Lokum-i
Ezgi Deringöl
Gazi Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Macuni Mesir Amabalaj Tasarımı
Uğur Altun
Yaşar Üniversitesi- Grafik Tasarımı
Milkser
Berna Avcı
Bahçeşehir Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Moko Spa Ve Terapi Seti
Elif Sarıgüzmen
Yaşar Üniversitesi- Grafik Tasarımı
Nivea Milim Krem
Rüveyda Ruşen Zenciroğlu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı
No-26 Bira Ambalaj Tasarım Projesi
Merve Erik
Anadolu Üniversitesi- Grafik Bölümü
Oil Traps
Mustafa Sağdıç
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Pause.
Öykü Ceylan
Marmara Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Pil Box Doğada Çözünebilir İlaç Ambalajı
Denizhan Arda
Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
Sefer Kutu
Meşküre Sena Kayacan
İzmir Ekonomi Üniversitesi- Endüstriyel Tasarım
Soapy
Pelinsu Şirin
Gazi Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı
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