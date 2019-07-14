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Ambalaj tasarımının yıldızları belli oldu

Genel

Bu yıl 15.’si düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un sonuçları belli oldu. Yarışmaya, 152 öğrenci projesinin başvuruda bulunduğunu vurgulayan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulundurduğu ürün kadar değerli. Bundan dolayı genç tasarımcılarımıza büyük önem veriyoruz” dedi.

ambalaj tasarım

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın kazananları belli oldu. Ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin projeleri, 3 Temmuz 2019 tarihinde toplanan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birinci, İkinci, Üçüncü, Mansiyon ve Sertifika sıralaması ise 23 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak olan törenle açıklanacak.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME FIRSATI

Türkiye'nin önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği, öğrencilere hayallerini tasarımlarına yansıtma olanağı sağlıyor. Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çeken Zeki Sarıbekir, “Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençler, hedeflerine inanmalı ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalılar. Ayrıca yarışmamızda başarıya ulaşan öğrenciler, yılda 12 ay burs almaya da hak kazanırken, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler. Geçen yıl düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 13 öğrenci projesi AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. Dünya genelinde yüzlerce katılımın olduğu yarışmalardan AsiaStar’dan 6, WorldStar Student’dan ise Türkiye 2 Mansiyon 11 Sertifika ödülü ile dönerek, ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça ülkemiz, Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek” dedi.

YARIŞMADA İLK ÜÇE GİRENE ÖĞRENİM BURSU

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller hakkında açıklamada bulunan Zeki Sarıbekir, “23 Ekim 2019’da, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek” dedi.

İşte kazanan projeler: 

PROJE ADI

AD-SOYAD

ÜNİVERSİTE-BÖLÜM

Ahtapot Sıvı Sabun

Burak Karabay

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı

Grab&Go

Fatma Melis Çalkıvık

Özyeğin Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Heinz Acı Sos Ambalaj Tasarımı

Emine Akdoğan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı

Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı

Mücahit Hilmi Yaman
Fethullah Er
Abudukeyoumu Yasen

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi- Grafik Tasarım

Lokum-i

Ezgi Deringöl
Eda Bilgiç
Mustafa Doğanay Bilgiç

Gazi Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Macuni Mesir Amabalaj Tasarımı

Uğur Altun

Yaşar Üniversitesi- Grafik Tasarımı

Milkser

Berna Avcı

Bahçeşehir Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Moko Spa Ve Terapi Seti

Elif Sarıgüzmen

Yaşar Üniversitesi- Grafik Tasarımı

Nivea Milim Krem

Rüveyda Ruşen Zenciroğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Görsel İletişim Tasarımı

No-26 Bira Ambalaj Tasarım Projesi

Merve Erik

Anadolu Üniversitesi- Grafik Bölümü

Oil Traps

Mustafa Sağdıç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Pause.

Öykü Ceylan

Marmara Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Pil Box Doğada Çözünebilir İlaç Ambalajı

Denizhan Arda

Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

Sefer Kutu

Meşküre Sena Kayacan

İzmir Ekonomi Üniversitesi- Endüstriyel Tasarım

Soapy

Pelinsu Şirin

Gazi Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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