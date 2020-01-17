DHA

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, arazi kavgasında amca Mahmut B. (55),yeğeni Murat B.'yi (33) tüfekle vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut B. ile yeğeni Murat B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut B., evde bulunan av tüfeğiyle yeğeni Murat B.'ye ateş etti.

Murat B. kanlar içinde kalırken, amca Mahmut B. de mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini anlattı. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat B.'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı amca ise gözaltına alındı.