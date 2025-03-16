Amed SK: 1 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor deplasmanda Amed'i 2-1 mağlup etti ve ligde 3. sıraya yerleşti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed SK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynan maçta Erzurumspor Amed'i 2-1 mağlup etti.
Erzurumspor'da galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Tonio Teklic ve 76. dakikada Cheikne Sylla kaydetti. Ev sahibi Amed'in tek golü ise 54. dakikada Daniel Masquera'dan geldi.
Amed'in ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte son buldu. Erzurumspor ise ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 51 yaparak ligde 3. sıraya yükseldi. Amed aldığı yenilgi ile birlikte 43 puanda kaldı.
Amed SK gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor sahasında Manisa FK'yi konuk edecek.