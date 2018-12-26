Ameliyatsız yanak inceltmek mümkün mü?

Estetisyen Pervin Dinçer, "Sağlıklı bir cilt herkesin hayali son yıllarda kadınlar mükemmel bebek cildini aramaktan vazgeçti. Her yaşın ayrı güzelliği var. Olanı kabul etmeli temiz sağlıklı görünmeli. Dinlenmiş bir görüntü olmalı hedefimiz. Yaşının iyisi olmak, çizgileri yok etmek uğruna kötü görüntülerden vazgeçmek en doğrusu oldu. Sert yapılan botokslar bilinçsizce şişirilen yanaklar, dudaklar, komple boyalı kaşlı kişileri daha az görmeye başladık" dedi.
Birçok kişinin kilolu gösteren yüz hatlarından rahatsız olduğunu belirten Dinçer, "Spor yapıyor incecik oluyor ama yüz incelmiyordu. Tabi hızla gelişen güzellik sektöründe bununda çözümü var. Hollywood yıldızlarının ince keskin yüz hatlarına sahip olmak isteyen kişiler yanak inceltme operasyonlarına başvuruyor. Çok zayıf kişilerde bile yanak yağları fazla olabilmektedir. Yüz yuvarlak ve tombuldur, bunun nedenlerinden biri de 'bichat' adı verilen yağ yastıkçıkları bazı kişilerde olması gerekenden fazladır. Kilo alma dönemlerinde daha da büyüyen yüze yuvarlak görüntü veren bu yağ yastıkçıkları ameliyat ile çıkartılabilmekte yüz daha ince görünebilmektedir" diye konuştu.
Operasyondan çekinenler, buna zaman ayıramayanlar için yepyeni bir ameliyatsız yanak inceltme uygulamasının ülkemizde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Dinçer, "Ameliyatsız yanak inceltme uygulaması ağız içinden yapılmaktadır. Radyofrekans ile ağız için de her iki yanağı da tombul gösteren bichat yağ yastıkçıklarına ağız içinden bir cihaz yardımı ile işlem uygulanmaktadır. İşlem ağız içinde kaşık görünümlü, kişiye özel (tek kullanımlık) proplar ile gerçekleştirilmektedir. İşlem ağız içine yerleştirilen özel prop ile her yanak için 10 dakika uygulanmaktadır. Cihaz ile o bölgede kontrollü bir ısı sağlanmaktadır. Yağ yastıkçıkları bir miktar erime gösterirken aynı anda artan kolajen ile incelme ve sıkılaşma sağlanmaktadır. Uygulama sonrası yüz daha ince ve hoş görünmektedir" dedi.
Uygulamanın acısız olduğunu söyleyen Estetisyen Dinçer, "Sosyal hayatı etkilemez. Anestezi veya ağrı kesici kullanılması gerekmez. İşlem 2-3 seans uygulanmaktadır. Yüzde V şekli isteyenler için bu uygulama ile birlikte hekim kişinin yüz oranını sağlamak için çene ucu dolgu, elmacık kemiği dolgu uygulaması da yapabilmektedir. Kişinin yüzü yağ yastıkçıkları dışında geniş ise bazı kişilerde diş sıkmaya bağlı fazla büyüyen masseter kasına da botoks uygulaması da yapılarak o bölgenin de incelip yüzün V şeklini alması sağlanabilmektedir" diye konuştu.
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