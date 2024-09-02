Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı

İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.