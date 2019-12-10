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HaberlerDünya

Amerikan Kongresi Trump'tan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi

Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında da uzun süredir tartışmalara neden olan 738 milyar dolarlık Pentagon bütçesine onay çıktı. Ancak Kongre'nin iki kanadı da Beyaz Saray'a, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Ankara'ya yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

ABD'li vekiller Türkiye'ye F-35 verilmesine karşı çıktı
HABERTURK.COM

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Silahlı Hizmetler Komiteleri, aylar süren pazarlıkların ardından Savunma Bakanlığı'nın 738 milyar doları bulan 2020 bütçesine onay verdi.

Buna karşın her iki komite de, Başkan Donald Trump'a, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

İki komitenin de üzerinde anlaşma sağladığı 'Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 2019 bitmeden Kongre'den geçmesi ve Başkan Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

BAĞLAYICILIĞI YOK

Kongre'nin iki kanadından Trump'a gelen Türkiye önerilerinin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Her iki komite de ayrıca Türkiye'ye Müşterek Taarruz Uçağı F-35'lerin transferinin yasaklanmasını istedi.

Her iki komitenin üyeleri de, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin F-35 programını tehdit ettiğini, bu nedenle Trump yönetiminin Ankara'ya yaptırım uygulamasını gerektirdiği yönünde hemfikir.

Komite üyelerinin bunun yanı sıra Rusya'yla her tür askeri işbirliğinin de yasaklanmasını öneriyor.

Yerel basında çıkan haberlerde Türkiye'ye, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projeleri nedeniyle de yaptırım uygulanabileceği yorumları yapıldı.

 

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