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En küçük AMG yarım milyonluk fiyatı ile satışa sunuldu

Mercedes-Benz'in performans ürün gamını oluşturan AMG'nin en küçük üyesi Türkiye'de satışa sunuldu. A 35 4MATIC ismiyle Türkiye'ye gelen araçta, 1991 cc'lik 4 silindirli çift turbo beslemeli motor görev yapıyor. 306 beygir güç ve 400 Nm tork değeri sunan motorun, otomobili 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede taşıdığı ve 100 kilometrede 7.4 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması sağladığı bildirildi. 4 tekerlekten çekiş ve 7 ileri otomatik şanzıman ile bayilerde yerini alan ise A 35 4MATIC'in fiyatı ise 532 bin 500 TL olarak açıklanıyor

Mercedes A 35 4MATIC

Mercedes-Benz'in en güçlü kompakt üyesi Türkiye'de satışa sunuldu. Mercedes-Benz’in yeni önden çekişli platformunu kullanan AMG A 35 4MATIC'te 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten yeni 2.0 litre hacimli 4 silindirli turbo motor görev yapıyor.

Motordaki Twin-Scroll Turbo olarak adlandırılan çift kanallı aşırı besleme sayesinde alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü sunulduğu üst devirlere kadar homojen bir şekilde güç üretiminin sürdürüldüğü belirtiliyor.

Otomobili 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede taşıdığı açıklanan motorun, otomobile ortalama 7.4 litrelik bir yakıt tüketimi sağladığı bilgisi verildi.

Otomobildeki egzoz sisteminin de standart olarak otomatik kumandalı bir egzoz kapağı ile donatıldığı, seçilen sürüş programına bağlı olarak da egzoz sesinin “dengeli”den “güçlü”ye doğru değiştiği bildirildi.

TORK DAĞILIMI SÜRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Çift kavramalı 7 ileri otomatik şanzıman satışa sunulan AMG A 35 4MATIC’te tork dağılımının sürüş dinamiklerine bağlı olarak ayarlandığı açıklandı. Buna göre, söz konusu dağılımın önden çekiş ile yüzde 50 ön ve yüzde 50 arka olmak üzere sürüş şartlarına göre belirlendiği kaydedildi.

Önden bakıldığında çift çıtalı ön ızgara, geniş hava girişleriyle AMG ön tampon, ön tampon altı eklentisi ve gümüş krom süslemeleri ile standart A Serisi'nden ayrılan otomobilde, 18 inçlik çift kollu hafif alaşım jantlar, AMG marşpiye kaplaması, difüzörlü arka tampon, entegre tavan spoyleri ve iki adet yuvarlak egzoz çıkışı bulunuyor.

TUR ZAMANI TUTUYOR

Otomobilin iç mekanında ise, isteğe bağlı olarak kırmızı dikişli koltuklar, kırmızı emniyet kemerleri ve kırmızı çeperli havalandırma çıkışları gibi unsurların sunulduğu ifade ediliyor.

İlk kez A-Serisi'nde tanıtılan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi ile gelen araç, AMG’ye özgü göstergelerde sürüş modlarını kullanıcısına yansıtıyor. 

MBUX’te, pist sürüşü esnasında hız veya hızlanma gibi araca ait veriler, tur zamanları ile ara zamanlar, referans değer ile olan zaman farklı gibi değerleri toplanarak ve ekranda gösterildiği belirtildi. 

Mercedes-AMG A 35 4MATIC'in Türkiye satış fiyatı ise 532 bin 500 TL olarak açıklanıyor.

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