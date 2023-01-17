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Haberler Dünyadan Amien Belediye Başkanı Brigitte Foure, Madonna'ya çağrıda bulundu - Magazin haberleri
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Fransa'da Amien Belediyesi, Madonna'ya çağrıda bulundu

Fransa'da Amien Belediye Başkanı Brigitte Foure, kentin müzesinden çalınan ve ABD'de çıkarıldığı açık artırmada Madonna tarafından satın alınan tabloyu ödünç istedi

Amien Belediye Başkanı Brigitte Foure, Madonna'ya çağrıda bulundu - Magazin haberleri
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Fransa'da Amien Belediye Başkanı Brigitte Foure, kentin müzesinden çalınan ve ABD'de çıkarıldığı açık artırmada Madonna tarafından satın alınan tablo için ünlü şarkıcıya çağrıda bulundu.

Foure, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte 1918'de 1. Dünya Savaşı'nda Picardie Müzesi'nin bombalanması sırasında 'Diane et Endymion' isimli tarihi tablonun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu belirtti.

Gönderisinde, "Madonna, muhtemelen Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğum Amiens şehrini bilmiyorsunuz. Ancak birkaç gündür siz ve kentimiz arasında özel bir bağlantı olduğunu fark ettik" ifadesini kullanan Foure, tablonun birkaç yıl önce açık artırmada Madonna tarafından satın alındığını öğrendiklerini söyledi.

Foure, Jerome-Martin Langlois tarafından (1822) çizilen tablonun 1. Dünya Savaşı öncesi Paris'teki Luovre Müzesi tarafından kentteki Picardie Müzesi'ne verildiğini ve bu dönem tablonun izini kaybettiklerini anlattı.

TABLOYU 1.3 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Kaybolan tablonun kuvvetle muhtemel Madonna'nın satın aldığı tablo olduğunu bildiklerini aktaran Foure, 2028'de Avrupa Kültür Başkenti olmaya aday kentte sergilenmesi için şarkıcıdan tabloyu ödünç olarak vermesini talep etti.

Foure, "Yasal olarak edindiğiniz bu tablonun mülkiyetine ilişkin herhangi bir itirazımız kesinlikle yok" diyerek tabloyu ödünç olarak istediklerine dikkat çekti.

Fransa tarafından 1973'te satın alınan tablonun New York'taki Sotheby's'te 1989'da yapılan müzayedede Madonna tarafından 1,3 milyon dolara satın alındığı belirtiliyor.

Fransız makamlarına 2015'te tablonun çalındığına ilişkin bir suç duyurusu yapılsa da henüz bir netice alınmış değil.

Fotoğraflar: Reuters, AP

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