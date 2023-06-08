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Sanayinin birçok sektöründen tıp sektörüne kadar birden fazla alanda sıklıkla kullanılan amonyak, suyun içinde çözündüğünde başka kimyasallar ile de kolaylıkla reaksiyona girebilmektedir. Peki, amonyak ph derecesi nedir? Amonyak ne işe yarar? İşte, amonyak kullanım alanları ile alakalı tüm detaylar…

Amonyak Nedir?

İnsanlar tarafından bilinip kullanılması açısından tarihi Antik Mısır’a kadar dayanan amonyak; bilimsel alanda ise ilk kez 1774 yılında, İngiliz bilim insanı Joseph Priestly tarafından keşfedilmiştir ve Prisetly bulduğu bu yeni gaza alkali ve bazik hava adını vermiştir.

Azot ve hidrojen atomlarından meydana gelen ve bu maddenin en kararlı basit bileşiği olarak kabul edilen amonyak, oda sıcaklığı altında gaz halinde bulunan renksiz, boğucu ve oldukça zehirli bir kimyasal bileşiktir. Gaz halinde bulunan amonyağa oda sıcaklığında yüksek basınç uygulanması halinde ise amonyak sıvılaşır. Amonyak sıvısının buharlaştırılması ise ortaya yüksek bir ısı çıkarmaktadır.

Düşük sıcaklıklar altında alevlenme ve bazen de patlama gibi özellikler de gösterebilen amonyağın kaynama noktası -33 santigrat; donma noktası ise -78 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Humus yönünden zengin olan topraklarda, denizlerde ve bitkilerde bulunan amonyağa; insan ve hayvanların idrarlarında, havanın kendisinde ve yağmurlarda rastlamak da mümkündür.

Amonyağın bazı formları insan sağlığı için tehlikeli ve zehirli; bazı formları ise insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle nişadır olarak bilinen amonyak tuzu; egzama, ağızda ortaya çıkan yaralar ve bademcik iltihapları gibi rahatsızlıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Amonyak Ne İşe Yarar?

Kimyasal formülü NH3 olan Amonyak kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Amonyağın en fazla kullanıldığı alan gübre üretimidir. Amonyağın oksitlenmesi sonucu elde edilen nitrik asit, gübrelerin en önemli hammaddesi olarak bilinmektedir. Bunun yanında sıvı amonyağın direkt olarak toprağa dökülmesi de toprağın gübrelemesinde kullanılmaktadır.

Gübre imalatının yanında boya, parfüm ve tıbbi ilaçların üretimde, patlayıcı ve soğutucu ürünlerin imalatında, petrol rafinelerinde, lastik üretiminde, muhtelif temizlik ürünlerinin imal edilmesinde ve sentetik fiberin elde edilmesinde amonyak bileşiği kullanılmaktadır.

Amonyak Asit Mi Baz Mı?

Suda çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; çözeltiye hidroksil iyonları veren maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler sahip oldukları ekşi tatla bazlar ise asitlere nazaran daha acımtırak bir tada sahip olmalarıyla kolaylıkla birbirinden ayırt edilebilmektedir. Amonyak da çözeltiye hidroksil iyonu yüklemesi sebebiyle bazik özellikler göstermekte ve bazlar arasında yer almaktadır.

Amonyak Ph Değeri

Maddenin alkali ve baz değerlerini anlamak için yapılan ölçümlere ph değeri ve bu ölçümler sonucu hazırlanmış olan çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir. 1 ile 14 sayıları arasında olan ph cetvelinde, 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında olan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir. Bazlar ailesinin bir üyesi olan amonyak da bu listede sahip olduğu 11.5 ph derecesi ile yer almaktadır.

Amonyak Formülü

Azot ve hidrojen atomundan meydana gelen ve renksiz, kokusuz, boğucu ve oldukça zehirli bir gaz olan amonyağın formülü NH3’tür.