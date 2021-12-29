Amorti ne demek? 0:00 / 0:00

Nefesler tutuldu, gözler 31 Aralık Cuma gecesi gerçekleşecek büyük Yılbaşı çekilişine çevrildi. Yeni yılın simgesi olan büyük yılbaşı için tam bilet, çeyrek bilet, yarım bilet fiyatları haftalar öncesinde duyurulmuş ve satışa çıkarılmıştı. 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanamasalar bile en azından amortiyi tutturmayı hedefliyor.

Daha önce hiç yılbaşı çekilişine katılmamış vatandaşların gündeminde ise amorti araştırmaları var. Bu sene ilk defa Milli Piyango Yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar için amorti nedir, Milli Piyango çekilişinde amorti kazanmak ne anlama gelir sorularının cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz.

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.

AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Aralık Cuma günü gerçekleşecek Yılbaşı çekilişi saat 17.00'de başlayacak. 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için çekiliş ise saat 23.00 olarak açıklandı. Büyük ikramiye için şanslı numaraların belli olmasıyla birlikte amorti rakamları da belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI AMORTİ İKRAMİYESİ KAÇ TL?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olduğu için kişinin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz