Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey!

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute'yi konuk etti. Akkent Spor Köyü Sahası'nda oynanan maçı Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan'ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak ikili averajla Alves Enerji'yi geride bırakıp şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Ampute futbolcuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şampiyonluk kupasını takdim etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu: Sporcularımız azmin zaferi olarak yılmadan şampiyonluğu kazandı

Şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Ampute Futbol takımımız bu sezon da şampiyon oldu. Takımımızı, yöneticilerimizi, hepsini yürekten kutluyorum. Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık, 3 defa daha önce Türkiye Süper Lig kupası kazandık, 4 defa Türkiye Kupası'nı kazandık. Bugünkü şampiyonlukla Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4 defa şampiyonluğu kazanmış oluyoruz. Bedensel engelli olmalarına rağmen azmin zaferi olarak yılmadan bu şampiyonluğu kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük bir azimle, kararlılıkla, sabırla, disiplinle çalıştılar, mücadele ettiler. Zorlu bir lig sezonunun sonunda şampiyonluğu hak ederek kazandılar. Ben, takımımızı yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" dedi.