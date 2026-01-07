Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Amy Schumer, 7 yıllık eşi Chris Fischer'a boşanma davası açtı

        Amy Schumer, 7 yıllık eşi Chris Fischer'a boşanma davası açtı

        Ayrıldıklarını geçen ay açıklayan Amy Schumer ve Chris Fischer, boşanıyor

        Giriş: 07.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 07.01.2026 - 14:36
        Boşanıyorlar
        Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, Chris Fischer ile olan evliliğini resmen sonlandırıyor. Geçen ay ayrılan Schumer ile Fischer, boşanma davası için mahkemeye başvurdu. 44 yaşındaki Amy Schumer, 7 yıllık evliliğin ardından 45 yaşındaki şef eşi Fischer'a boşanma davası açtı.

        13 Şubat 2018'de evlenen Amy Schumer ile Chris Fischer, oğulları Gene'i Mayıs 2019'da kucaklarına aldı.

        Haftalarca süren ayrılık dedikodularının ardından Amy Schumer, 12 Aralık'ta Chris Fischer ile ayrıldıklarını açıkladı. Ünlü oyuncu, o dönemde Instagram'da şöyle yazdı: Chris ve ben, 7 yıllık evliliğimizi sonlandırma konusunda zor bir karar aldık. Birbirimizi çok seviyoruz ve oğlumuzu büyütmeye odaklanmaya devam edeceğiz. Bu süreçte mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ederiz.

        #Chris Fischer
        #Amy Schumer
        #boşanma
        #Ayrılık
