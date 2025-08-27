Habertürk
        ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 27 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacılar, MasterChef'in yeni bölümünde ana kadroya girmek için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan 'Rezene'den yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yedeklerden ana kadroya giren 4. yarışmacı oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte 27 Ağustos Çarşamba MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı...

        Giriş: 27.08.2025 - 19:16 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:18
        1

        MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ilk eleme adayları kırmızı takımdan İrem ve Mert olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef kim kazandı? 27 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmler...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren 4. yarışmacı Nisa oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER VAR?

        İrem

        Mert

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Çağatay

        Furkan

        Onur

        Ayla

        Ayten

        Hilal

        Barış

        İlhan

        5

        Kırmızı Takım

        Çağlar (Takım Kaptanı)

        Sümeyye

        Özkan

        Sezer

        Gizem

        Sercan

        Mert

        Cansu

        İhsan

        İrem

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

