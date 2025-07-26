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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADROYA ADINI YAZDIRDI! MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Cumartesi MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te kim kazandı? 26 Temmuz Cumartesi MasterChef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro şekilleniyor. Yarışmacılar, her gün olduğu gibi Cumartesi günü de şef ceketi giymek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya 14. olarak adını yazdırdı. Günün konsepti, 'kuzu yüreği' oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?" İşte 26 Temmuz Cumartesi MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:16
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        MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Somer, Danilo ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ana kadroya giren 14. yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak Özcan ana kadroya giren yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ana kadroya giren 14. yarışmacı Gizem oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 13. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren 13. isim Özcan oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 13 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

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        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

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        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

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