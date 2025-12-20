Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ana Moura dinleyicileri büyüledi

        Ana Moura dinleyicileri büyüledi

        Fadonun güçlü sesi Ana Moura önceki akşam İş Sanat sahnesinde coşku dolu Arraial Triste ve Lá Vai Ela gibi şarkılarla, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 01:21 Güncelleme: 20.12.2025 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ana Moura dinleyicileri büyüledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Portekiz’in kültürel mirası fadoyu modern bir yaklaşımla yorumlayan Ana Moura, 18 Aralık Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

        Geleneğe bağlı kalırken güncel olanı keşfetmekten vazgeçmeyen ünlü fadista, anne tarafından miras Afrika köklerinden çağdaş ritimlere ve elektronik müziğe uzanan Casa Guilhermina albümünden eserlerini dinleyicilerle paylaştı. Efsanevi müzisyen Prince ile kurduğu sanatsal bağın izlerini taşıyan ve ona adadığı Jacarandá başta olmak üzere, coşku dolu Arraial Triste ve Lá Vai Ela gibi şarkılar, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

        REKLAM

        İş Sanat’ın programı 22 Aralık Pazartesi akşamı Hakan Mert Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk’un (keman) sahnede olacağı Parlayan Yıldızlar konseri ile devam edecek. Müzikseverler yeni yılı karşılamak için ise 26 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde Demet Sağıroğlu ve Barbaros ile İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşacak.

        Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar ve Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Ana Moura
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Altın çocuklar!
        Altın çocuklar!
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi