Ana Moura dinleyicileri büyüledi

Portekiz’in kültürel mirası fadoyu modern bir yaklaşımla yorumlayan Ana Moura, 18 Aralık Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

Geleneğe bağlı kalırken güncel olanı keşfetmekten vazgeçmeyen ünlü fadista, anne tarafından miras Afrika köklerinden çağdaş ritimlere ve elektronik müziğe uzanan Casa Guilhermina albümünden eserlerini dinleyicilerle paylaştı. Efsanevi müzisyen Prince ile kurduğu sanatsal bağın izlerini taşıyan ve ona adadığı Jacarandá başta olmak üzere, coşku dolu Arraial Triste ve Lá Vai Ela gibi şarkılar, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

İş Sanat’ın programı 22 Aralık Pazartesi akşamı Hakan Mert Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk’un (keman) sahnede olacağı Parlayan Yıldızlar konseri ile devam edecek. Müzikseverler yeni yılı karşılamak için ise 26 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde Demet Sağıroğlu ve Barbaros ile İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar ve Cuma İş Çıkışı konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırılması gerekiyor.