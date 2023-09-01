Ana yemeğinden tatlısına Orta Çağ'da bir gün geçirmenizi sağlayacak antik yemek tarifleri

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KARIŞIK TURŞU (BAŞLANGIÇ)

MALZEMELER

900 gram karışık maydanoz kökü, havuç, turp ve şalgam

450 gram beyaz lahana

450 gram sert armut

6 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

1⁄2 çay kaşığı kurutulmuş safran teli

425 ml beyaz şarap sirkesi

50 gram kuş üzümü

575 ml meyveli beyaz şarap

6 yemek kaşığı temiz bal

1 çay kaşığı Fransız hardalı

1⁄8 çay kaşığı öğütülmüş tarçın ve karabiber

1⁄4 çay kaşığı anason ve rezene tohumlarının her biri

50 gram beyaz şeker

YAPILIŞI

Kök sebzeleri yıkayıp soyun ve ince ince dilimleyin. Lahananın çekirdeklerini çıkarıp parçalayın. Geniş bir tencereye sebzeleri koyup yavaş yavaş kaynamaya bırakın. Armutları soyun, çekirdeklerini çıkarın, dilimleyin ve tavaya ekleyin. Yumuşamaya başlayana kadar pişirin.

Tavanın içindekileri boşaltın ve metal olmayan sığ bir tabağa 5 santimlik bir tabaka halinde yayın. Tuz, zencefil, safran ve 4 yemek kaşığı sirke serpin. 12 saat boyunca üstü kapalı olarak bekletin. İyice yıkadıktan sonra kuş üzümlerini ekleyin.

Sterilize edilmiş saklama kavanozlarına, üstlerinde en az 2,5 santim boşluk kalacak şekilde paketleyin. Şarap ve balı bir tavaya koyun. Kaynama noktasına getirin ve yağını alın. Sirkenin geri kalanını ve kalan tüm baharatları ve şekeri ekleyin. Isıyı azaltın ve şeker eriyene kadar kaynatmadan karıştırın. Tüm malzemeleri ekledikten sonra karıştırın. Sebzelerin üzerine dökün ve üzerlerini 1 santim olacak şekilde elde edilen sıvı malzemeyle kaplayın.