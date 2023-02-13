AA

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 14 savcı, 2 yazı işleri müdürü, 9 zabıt katibi olmak üzere 25 kişi deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere 30 günlüğüne Kahramanmaraş'a gitti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başka illerde çalışan savcıların deprem bölgelerinde görevlendirilmesi sürüyor.

Daha önce iki ayrı ekip olarak toplam 81 kişinin deprem bölgesine gönderildiği İstanbul Anadolu Adliyesinden 25 adli personel daha bölgeye sevk edildi.

Dualar eşliğinde Kahramanmaraş'a gönderilen personeli, adliye bahçesinden mesai arkadaşları ile aileleri uğurladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, burada yaptığı konuşmada, depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına değinerek, "Arkadaşlarımız da olaydan etkilendiği için oradaki adli yetersizlikten dolayı daha önce 30 savcıdan ve 21 personelden oluşan bir grup göndermiştik. Onlar orada canla başla çalışıyor. Cuma günü de göçük altında kalanları kurtarmaya destek için 30 kişilik teknik ekip göndermiştik. Şu anda da 14 savcı ve 11 personelimizi Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın görevi, oradaki çöken binalardaki sorumlu ve kusurluları tespit etmek için adliyeye yardım etmektir. Önce giden arkadaşlarımız ise ölü muayene ve defin işlemlerine yardımcı olmak için gitmişlerdi. Hepsinin yolu açık olsun, Allah kazasız belasız dönmek nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Uçar'ın konuşmasının ardından görevli personel deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.